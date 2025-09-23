На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Токаев провел встречу с Зеленским

Токаев на встрече с Зеленским: нужно продолжить дипломатическую работу
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским высказался о необходимости продолжать дипломатическую работу для решения российско-украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера в Telegram-канале.

Их встреча состоялась на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президенты Казахстана и Украины обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества.

«Владимир Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию в Украине. Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта», — говорится в сообщении.

В августе лидеры двух стран провели телефонный разговор. Токаев тогда заявил, что в данный момент главный приоритет — сохранение украинской государственности на основе незыблемых международных гарантий безопасности.

Ранее президент Казахстана назвал высокой вероятность Армагеддона.

