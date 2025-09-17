Президент Казахстана назвал высокой вероятность Армагеддона

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал высоким риск ядерного конфликта. Его слова во время выступления на VIII Съезде лидеров мировых религий в Астане передает Tengrinews.
«Вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия», — сказал он, отметив, что вместо политики разрядки в мире набирают обороты «конфронтационные мышления».
По его мнению, в этих условиях ключевую роль должна играть конструктивная дипломатия, чтобы преодолеть взаимное отчуждение и повысить уровень доверия на международной арене.
Токаев выразил уверенность, что религиозные лидеры приложат все усилия, «чтобы прекратить скатывание мира в бездну хаоса».
В начале августа президент США Дональд Трамп заявил о готовности к потенциальной ядерной войне с Россией.
Ранее сообщалось, что ИИ предпочел ядерную войну дипломатическому решению.