Президент Казахстана назвал высокой вероятность Армагеддона

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал высоким риск ядерного конфликта. Его слова во время выступления на VIII Съезде лидеров мировых религий в Астане передает Tengrinews.

«Вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия», — сказал он, отметив, что вместо политики разрядки в мире набирают обороты «конфронтационные мышления».

По его мнению, в этих условиях ключевую роль должна играть конструктивная дипломатия, чтобы преодолеть взаимное отчуждение и повысить уровень доверия на международной арене.

Токаев выразил уверенность, что религиозные лидеры приложат все усилия, «чтобы прекратить скатывание мира в бездну хаоса».

В начале августа президент США Дональд Трамп заявил о готовности к потенциальной ядерной войне с Россией.

Ранее сообщалось, что ИИ предпочел ядерную войну дипломатическому решению.