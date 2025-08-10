На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Токаев и Зеленский провели телефонный разговор

Токаев обсудил с Зеленским вопросы урегулирования конфликта на Украине
Shutterstock

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба главы Казахстана.

Лидеры двух стран обсудили проблемы достижения мира на Украине. Токаев отметил, что территориальный вопрос зачастую становится непреодолимым препятствием на пути к перемирию.

«Но сейчас главный приоритет — это сохранение украинской государственности на основе незыблемых международных гарантий безопасности Украины», — сказал президент Казахстана.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

На фоне этого лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине, поддерживать страну дипломатически. Утверждается, что конфликт можно завершить только при сочетании «активной дипломатии, поддержки Украины и давления на Россию».

Ранее Зеленский прокомментировал «территориальную сделку».

Переговоры о мире на Украине
