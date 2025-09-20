На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили использовать замороженные активы в совместных с США проектах

Шохин: РФ стоит предложить направить ее активы на проекты в третьих странах
Евгений Биятов/РИА Новости

Россия могла бы предложить использовать ее замороженные в Европе суверенные активы как вклад в совместные российско-американские проекты в третьих странах. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По мнению эксперта, необходимо работать на опережение и не позволить европейцам использовать по своему усмотрению российские замороженные активы.

19 сентября группа американских сенаторов представила законопроект об использовании замороженных российских активов для помощи Украине каждые 90 дней. Сенаторы предложили перевести на счет с начислением процентов все активы РФ, находящиеся под юрисдикцией США, размер которых составляет около $5 млрд.

Агентство Bloomberg утверждало, что Евросоюз может принять окончательное решение по российским замороженным активам на саммите 23-24 октября. Ожидается, что эта тема будет поднята некоторыми министрами финансов ЕС на встрече в Копенгагене.

Ранее в Испании поддержали использование активов России для финансирования Украины.

Санкции против России
