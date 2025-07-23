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Политика

Переговоры России и Украины в Стамбуле. Третий раунд

В Стамбуле проходят переговоры делегаций России и Украины — онлайн-трансляция
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Прилет российской делегации на переговоры в Турцию. В центре: помощник президента РФ Владимир Мединский, 23 июля 2025 года

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
В среду в Стамбуле во дворце Чираган проходит третий раунд переговоров России и Украины по вопросам урегулирования конфликта двух стран. Делегацию Москвы возглавляет помощник президента Владимир Мединский, делегацию Киева — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Обе делегации уже прибыли к месту встречи. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
19:56

ТАСС уточняет, что встреча Мединского и Умерова проходит тет-а-тет.

19:53

Главы делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган, сообщает РИА Новости.

19:44

Переговоры делегаций пока не начались, сообщает «РБК-Украина».

19:36

Президент Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях украинской стороны от переговоров в Стамбуле.

19:27

Подготовка встречи Зеленского и Путина – одна из целей сегодняшних стамбульских переговоров, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

19:21

Замначальника Генштаба ВС России Игорь Костюков прибыл во дворец Чираган, сообщает ТАСС.

19:15

Президент Владимир Зеленский рассказал, что подготовка к обсуждению нового обмена пленными шла сегодня весь день, сообщает «РБК-Украина».

19:08

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл на место переговоров, сообщает РИА Новости.

19:03

Делегации России и Украины уже находятся во дворце Чираган, где скоро начнутся переговоры, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

18:59

18:56

Глава делегации Украины Рустем Умеров прибыл во дворец Чираган, где пройдут переговоры с РФ, сообщает ТАСС.

18:53

Глава генштаба Турции прибыл на место переговоров России и Украины в Стамбуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

18:50

В состав делегации России вошли помощник президента Владимир Мединский (глава делегации), замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин и четверо экспертов. В составе делегации Украины — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, советник главы офиса президента Александр Бевз и замначальника главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

18:45

Здравствуйте, дорогие читатели. Начинаем онлайн по переговорам России и Украины в Стамбуле.

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