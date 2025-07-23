Переговоры России и Украины в Стамбуле. Третий раунд

Главы делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган, сообщает РИА Новости.
Президент Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях украинской стороны от переговоров в Стамбуле.
Подготовка встречи Зеленского и Путина – одна из целей сегодняшних стамбульских переговоров, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что подготовка к обсуждению нового обмена пленными шла сегодня весь день, сообщает «РБК-Украина».
Делегации России и Украины уже находятся во дворце Чираган, где скоро начнутся переговоры, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
Глава делегации Украины Рустем Умеров прибыл во дворец Чираган, где пройдут переговоры с РФ, сообщает ТАСС.
Глава генштаба Турции прибыл на место переговоров России и Украины в Стамбуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.
В состав делегации России вошли помощник президента Владимир Мединский (глава делегации), замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин и четверо экспертов. В составе делегации Украины — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, советник главы офиса президента Александр Бевз и замначальника главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.