В США оценили предложение Путина по ДСНВ

Предложение президента России Владимира Путина о продолжении соблюдения ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) является позитивным шагом. Об этом РИА Новости заявил исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

«Это позитивный шаг, в поддержку которого выступают многие из нас», — сказал глава ассоциации.

Кимбалл добавил, что реализация предложения позволит снизить напряженность, предотвратить гонку вооружений и создать дипломатические рычаги для сдерживания наращивания арсенала Китая. Помимо этого, по словам главы ассоциации, инициатива позволит выиграть время для организации переговоров о более широком и прочном договоре.

Несколькими часами ранее Путин заявил, что Россия готова придерживаться ДСНВ еще в течение года после его истечения. По его словам, мера может быть реализована, если США ответят взаимностью.

Ранее Путин назвал ошибкой полный отказ от наследия ДСНВ.