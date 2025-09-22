Путин поручил наблюдать за системой противоракетной обороны США

Путин поручил следить за наращиванием стратегических компонентов системы ПРО США

Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности поручил уделить особое внимание отслеживанию планов наращивания стратегических компонентов в системе противоракетной обороны (ПРО) США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Особое внимание надо также уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе», — заявил глава государства.

Выступая перед постоянными членами Совбеза, российский лидер также поручил соответствующим ведомствам наблюдать за деятельностью США применительно к арсеналу стратегических наступательных вооружений (СНВ).

До этого президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что Соединенные Штаты намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

27 августа замначальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции Эндрю Джебара сообщил, что глава Белого дома хочет заключить новое соглашение на смену российско-американскому ДСНВ. Однако подробностей возможной новой сделки РФ и США он не раскрыл.

Ранее США заподозрили Россию в нарушении договора о развертывании ядерных сил.