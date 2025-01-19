США заподозрили Россию в нарушении договора о развертывании ядерных сил

США не могут подтвердить, что в прошлом году Россия не превысила ограничения по количеству вооружений, которые предусматривает заключенный между странами ДСНВ (Договор о стратегических наступательных вооружениях). Об этом свидетельствует доклад Госдепа для конгресса.

Согласно тексту документа, Москва перестала уведомлять Вашингтон о статусе наступательных вооружений и не позволяет американским инспекторам проверять свои объекты, поэтому США не могут удостовериться в том, что Россия не выходит за рамки прописанных в договоре ограничений. В докладе впервые допускается, что РФ нарушила свои обязательства по договору.

«Россия, возможно, превысила предел развернутых боеголовок на небольшое количество в течение части 2024 года. Это представляет собой серьезную проблему с точки зрения соблюдения договора», — отмечается в докладе.

По оценке Госдепа, возможное нарушение Россией прописанных в договоре ограничений стратегических наступательных вооружений не угрожает нацбезопасности страны.

Глава российского МИД Сергей Лавров в конце декабря заверил, что РФ в рамках перевооружения своих стратегических ядерных сил четко придерживается лимитов, закрепленных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предполагало сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. Но 21 февраля 2023 года Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию заявил о приостановке участия России в договоре из-за враждебного курса Соединенных Штатов и участия западных стран в конфликте на Украине. В свою очередь МИД России указывал, что Москва готова возобновить диалог по ДСНВ только в том случае, если США откажутся от враждебного курса и желания нанести России стратегическое поражение.

Ранее в Кремле сообщили об отказе российского руководства от участия в переговорах по новому ДСНВ.