В МИД РФ сравнили страны — члены ЕС с героями картины «Притча о слепых»

МИД РФ: страны ЕС в ООН ведут себя как герои картины Брейгеля «Притча о слепых»

Большинство стран — членов Европейского союза (ЕС) в ООН демонстрируют «стадное мышление». Об этом в ходе интервью для ТАСС заявил директор департамента международных организаций министерства иностранных дел РФ Кирилл Логвинов.

«В целом же еэсовские лидеры напоминают сегодня героев картины Брейгеля-старшего «Притча о слепых», когда путники тянут друг друга в пропасть», — сказал дипломат.

Он отметил, что представители ЕС по-прежнему находятся в «русофобском угаре». Из-за этого они лишились здравого смысла, а их система внешнеполитических координат сбилась.

«Все их действия продиктованы исключительно чувством вседозволенности и жаждой реванша», — подчеркнул Логвинов.

По его словам, страны — члены Европейского союза рассматривают ООН исключительно как площадку для реализации своих геополитических амбиций. Также они используют организацию для давления на государства, несогласные с «порядком, основанным на правилах».

В ходе беседы журналисты спросили у дипломата, считает ли он возможным диалог РФ с ЕС по урегулированию конфликта на Украине и по иным вопросам. Логвинов ответил, что вести диалог интересно только с теми, кто придерживается суверенной политики.

Ранее в ЕС предложили использовать активы РФ для обеспечения кредитов Украине.