Захарова рассказала, к чему приведет конфискация российских активов в Европе

Захарова: конфискация активов России приведет не к хаосу, а к ответным мерам

Конфискация замороженных суверенных активов РФ спровоцирует не хаос, а жесткие ответные меры с российской стороны. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ТАСС высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона.

Незадолго до этого французский лидер в интервью телеканалу CBS News признал невозможность конфискации замороженных суверенных активов России без нарушения международного права. По его словам, реализация такой инициативы может обернуться «началом полного хаоса».

«Хаоса не будет. Будут меры. Жесткие. И они это знают», — отметила посол.

По данным агентства Bloomberg, Евросоюз может принять окончательное решение по российским замороженным активам на саммите 23-24 октября. Ожидается, что эта тема будет поднята некоторыми министрами финансов ЕС на встрече в Копенгагене.

При этом профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отметил, что доверие к Евросоюзу «сильно пострадает» в случае использования российских замороженных активов. Он считает, что Брюссель стремится «украсть» российские активы, «не называя это кражей».

