На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова рассказала, к чему приведет конфискация российских активов в Европе

Захарова: конфискация активов России приведет не к хаосу, а к ответным мерам
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Конфискация замороженных суверенных активов РФ спровоцирует не хаос, а жесткие ответные меры с российской стороны. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ТАСС высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона.

Незадолго до этого французский лидер в интервью телеканалу CBS News признал невозможность конфискации замороженных суверенных активов России без нарушения международного права. По его словам, реализация такой инициативы может обернуться «началом полного хаоса».

«Хаоса не будет. Будут меры. Жесткие. И они это знают», — отметила посол.

По данным агентства Bloomberg, Евросоюз может принять окончательное решение по российским замороженным активам на саммите 23-24 октября. Ожидается, что эта тема будет поднята некоторыми министрами финансов ЕС на встрече в Копенгагене.

При этом профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отметил, что доверие к Евросоюзу «сильно пострадает» в случае использования российских замороженных активов. Он считает, что Брюссель стремится «украсть» российские активы, «не называя это кражей».

Ранее в Бельгии рассказали о будущем замороженных активов России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами