Макрон признал невозможность конфискации замороженных активов РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CBS News признал невозможность конфискации замороженных суверенных активов России без нарушения международного права.

«Эти активы нельзя конфисковать у центрального банка даже в такой ситуации. Я считаю, что это вопрос доверия, и очень важно, чтобы наши страны уважали международное право», — заявил он.

По словам французского лидера, нарушение этого права может обернуться «началом полного хаоса».

Агентство Bloomberg утверждало, что Евросоюз может принять окончательное решение по российским замороженным активам на саммите 23-24 октября. Ожидается, что эта тема будет поднята некоторыми министрами финансов ЕС на встрече в Копенгагене.

При этом профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отметил, что доверие к Евросоюзу «сильно пострадает» в случае использования российских замороженных активов. Он считает, что Брюссель стремится «украсть» российские активы, «не называя это кражей».

Ранее в США представили проект конфискации российских активов.