На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США представили проект конфискации российских активов

Сенаторы США внесли законопроект об использовании активов РФ для помощи Украине
true
true
true
close
J. Scott Applewhite/AP

Группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий представила законопроект об использовании замороженных российских активов для помощи Украине каждые 90 дней. Об этом говорится в заявлении сенатского комитета по международным делам, передает РИА Новости.

Сенаторы предложили перевести на счет с начислением процентов все замороженные российские активы, находящиеся под юрисдикцией США, размер которых составляет около пяти миллиардов долларов.

Агентство Bloomberg утверждало, что Евросоюз может принять окончательное решение по российским замороженным активам на саммите 23-24 октября. Ожидается, что эта тема будет поднята некоторыми министрами финансов ЕС на встрече в Копенгагене.

При этом профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отметил, что доверие к Евросоюзу «сильно пострадает» в случае использования российских замороженных активов. Он считает, что Брюссель стремится «украсть» российские активы, «не называя это кражей».

Ранее в Испании поддержали использование активов России для финансирования Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами