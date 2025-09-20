В США представили проект конфискации российских активов

Группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий представила законопроект об использовании замороженных российских активов для помощи Украине каждые 90 дней. Об этом говорится в заявлении сенатского комитета по международным делам, передает РИА Новости.

Сенаторы предложили перевести на счет с начислением процентов все замороженные российские активы, находящиеся под юрисдикцией США, размер которых составляет около пяти миллиардов долларов.

Агентство Bloomberg утверждало, что Евросоюз может принять окончательное решение по российским замороженным активам на саммите 23-24 октября. Ожидается, что эта тема будет поднята некоторыми министрами финансов ЕС на встрече в Копенгагене.

При этом профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отметил, что доверие к Евросоюзу «сильно пострадает» в случае использования российских замороженных активов. Он считает, что Брюссель стремится «украсть» российские активы, «не называя это кражей».

Ранее в Испании поддержали использование активов России для финансирования Украины.