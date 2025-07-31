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В ВСУ пожаловались, что не могут перехватывать российские беспилотники

Спикер Воздушных сил Игнат: ВСУ сложно сбивать реактивные дроны ВС России
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Telegram-канал «Военкор Котенок»

ВСУ сложно сбивать реактивные дроны «Шахеды» ВС России, у украинской армии недостаточно средств для противодействия ударам. Об этом заявил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат, передает украинское издание «Страна».

«Фактически, на радарах такой дрон выглядит как крылатая ракета. Перехватывать такие цели могут далеко не все средства, которые мы сегодня применяем», — отметил он.

Как сообщает «Страна», для сбития таких дронов нужна полноценная зенитная артиллерия, оснащенная радарами, оптическими станциями и программируемыми снарядами.

31 июля жители Киева сняли на видео момент удара Вооруженных сил (ВС) России по военным объектам Украины.

На одном из видео житель Киева запечатлел момент удара ВС РФ. На записи слышна объявленная в Киеве воздушная тревога, затем последовал взрыв и яркая вспышка. На других кадрах можно увидеть последствия удара — пожар, который разгорелся на объекте после атаки армии России. Еще на одном видео, опубликованном Поддубным, очевидцы сняли сразу несколько ударов: в небе подряд загорелись пять ярких вспышек.

Ранее в Киеве сообщили о повреждении железнодорожной инфраструктуры после взрывов.

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