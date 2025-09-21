На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина ввела санкции против главы Гагаузии и внука Шарля де Голля

Украина включила Гуцул, Мизулину и внука де Голля в санкционные списки
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул и внука первого президента Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля Пьера. Соответствующие указы размещены на сайте украинского лидера.

Всего в санкционные списки внесли 66 физических лиц и 13 компаний. Помимо Гуцул и внука де Голля, ограничения ввели против главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, первого заместителя главы МВД России Андрея Кикотя, директора департамента международных организаций МИД РФ Кирилла Логвинова и других.

Санкции включают в себя блокирование активов на территории Украины, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, аннулирование лицензий, лишение всех государственных наград республики и прекращение торговых соглашений, следует из документов.

10 сентября Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 83 физических лиц и 114 компаний, зарегистрированных в России, Белоруссии, Китае, Германии и Великобритании. Украина синхронизировала санкции с Великобританией и ввела ограничения против лиц и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом, теневым флотом и энергетическим сектором.

Ранее госсекретарь США высказался о ситуации вокруг Украины и России.

