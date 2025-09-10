На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина ввела санкции против связанных с Россией физлиц и компаний

Украина ввела санкции против 83 физлиц и 114 юрлиц из РФ, Белоруссии, КНР и ФРГ
Markus Schreiber/AP

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 83 физических лиц и 114 компаний, зарегистрированных в России, Белоруссии, Китае, Германии и Великобритании. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте главы государства.

Украина синхронизировала санкции с Великобританией и ввела ограничения против лиц и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом, теневым флотом и энергетическим сектором.

Согласно опубликованным документам, санкции затронули ряд российских IT-компаний, в числе которых «Ситроникс КТ», «СИНТО», «Балтинфоком» и «Би Питрон». В список также вошли страховая компания «Согласие», «Группа Консул», «Пионер Трейд», НПП «Нифрит», «Институт сетевых технологий», проектно-конструкторский и технологический аккумуляторный институт «Источник», электромеханический завод «Пегас», а также компании «Центр», «Авангард» и «Алмаз».

Кроме того, под ограничения попали российские «Стройсервис», госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» и «Сургутинвестнефть». В перечень также внесена белорусская компания «Точная механика».

В санкционном списке значатся и девять китайских компаний, включая GSK CNC Equipment Co Ltd, Shanghai New Chess International Logistics и NORD AXIS, а также британская Rosneft Marine Limited, немецкая EK-Company и швейцарская Rhodania Shipping.

Всего под украинские санкции попали 83 физических лица — граждане России, Турции, Казахстана, Великобритании и Украины. Ограничительные меры предусматривают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий и государственных наград, запрет на официальные визиты, передачу объектов интеллектуальной собственности, а также прекращение торговых соглашений, культурных и научных обменов.

Ранее Евросоюз отказал Януковичу в снятии санкций.

