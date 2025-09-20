Захарова отреагировала на конфликт из-за русского языка в поезде на Украине

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала сообщения, согласно которым во следовавшем во Львов поезде произошел конфликт из-за русского языка.

«Представляете, только ребята дверь в спальню закроют, из окна вопрос: «По-москальски будэте или по-эвропейски?», — написала дипломат.

Видео конфликта распространилось в украинских соцсетях. На нем одна из пассажирок поезда раскритиковала молодых людей за разговоры на русском языке. Она предложила им «ехать домой, в Россию».

12 сентября Захарова заявила, что Киев всячески предпринимает попытки компенсировать свои чудовищные поражения по всем фронтам действиями против русского языка. По ее словам, «Банковая поддерживает призывников, воюющих с мирными гражданам».

В конце августа Захарова заявила, что страны Запада ни разу не сказали ни слова о положении русского языка и русскоязычных людей на Украине, независимо от их настоящих или исторических связей с Россией.

