На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-боец ВСУ рассказал, как в украинской армии избивали за русский язык

РИА: в украинской армии солдат бросали в ямы и избивали за речь на русском языке
true
true
true
close
Roman Chop/AP

Украинских солдат, пользующихся русским языком во время службы в ВСУ, избивают и бросают в ямы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал боец российского добровольческого отряда имени Александра Матросова, который раньше служил в украинской армии.

«Мы разговаривали (на украинском языке) в армии, старались говорить хотя бы на службе. А если не будешь — тебя заставят. За время службы в 425-й «Скале» за русский язык нас бросали в яму и били», — рассказал военный.

По его словам, глубина ямы могла достигать четырех метров, и за ней постоянно наблюдали.

17 сентября депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук пожаловался, что Львов «потихонечку русифицируется». По словам парламентария, наиболее «украиноязычный» город в настоящий момент постепенно утрачивает свой статус. Мельничук также сообщил об отсутствии в городе программ по защите украинского языка.

До этого уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская рассказала, что на русском языке разговаривает даже ее дочь, а украинская столица Киев по-прежнему является русскоязычным городом.

Ранее сообщалось, что ВСУ стали брать позывные на русском языке.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами