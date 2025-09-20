РИА: в украинской армии солдат бросали в ямы и избивали за речь на русском языке

Украинских солдат, пользующихся русским языком во время службы в ВСУ, избивают и бросают в ямы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал боец российского добровольческого отряда имени Александра Матросова, который раньше служил в украинской армии.

«Мы разговаривали (на украинском языке) в армии, старались говорить хотя бы на службе. А если не будешь — тебя заставят. За время службы в 425-й «Скале» за русский язык нас бросали в яму и били», — рассказал военный.

По его словам, глубина ямы могла достигать четырех метров, и за ней постоянно наблюдали.

17 сентября депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук пожаловался, что Львов «потихонечку русифицируется». По словам парламентария, наиболее «украиноязычный» город в настоящий момент постепенно утрачивает свой статус. Мельничук также сообщил об отсутствии в городе программ по защите украинского языка.

До этого уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская рассказала, что на русском языке разговаривает даже ее дочь, а украинская столица Киев по-прежнему является русскоязычным городом.

Ранее сообщалось, что ВСУ стали брать позывные на русском языке.