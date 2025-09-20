Вдова начальника войск РХБЗ Кириллова избрана в Костромскую облдуму

Вдова начальника войск РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты) Игоря Кириллова Светлана Кириллова избрана депутатом Костромской областной думы, одержав победу на выборах от партии «Единая Россия». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный избирком.

В мае Кириллова успешно прошла праймериз «Единой России», получив право быть выдвинутой на выборы в Костромскую облдуму.

Согласно информации, представленной на сайте праймериз ЕР, Светлана Кириллова родилась в 1973 году в Костроме и работает в Министерстве обороны РФ. В своем видеообращении она заявила о намерении представлять интересы родного города в областной думе.

В Костромской областной думе сообщили, что Кириллову могут назначить сенатором от Костромской области. Законодательный орган обладает полномочиями для того, чтобы делегировать Кириллову в Совет Федерации — в том случае, если она станет депутатом регионального парламента.

Ранее фигурантам дела о покушении на генерала Кириллова добавили новое обвинение.