Вдову генерала Кириллова могут назначить сенатором

Светлана Кириллова, вдова начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, может стать сенатором от Костромской области. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к костромской областной думе.

Законодательный орган обладает полномочиями для того, чтобы делегировать Кириллову в Совет Федерации — в том случае, если она сама станет депутатом регионального парламента.

Светлана Кириллова обладает достаточным цензом оседлости, она родилась и выросла в Костроме. Согласно видеообращению Кирилловой, опубликованному на сайте праймериз «Единой России», она служит в сфере военного здравоохранения в Вооруженных силах России с конца 1990-х годов.

В марте Совфед рассмотрел вопрос о сложении полномочий Дины Оюн, сенатора от Тувы.

Оюн не участвовала в выборах в парламент региона и не сможет вновь занимать пост сенатора от Тувы. При этом она может представлять регион в верхней палате парламента, пока ее не заменит новый сенатор.

Ранее в Совфеде «с пониманием» отнеслись к затянувшемуся назначению сенатора от Тувы.