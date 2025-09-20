На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ХАМАС опубликовал «прощальные» фото израильских заложников

ХАМАС опубликовал снимки 47 заложников, сделанные для прощания
true
true
true
close
Hatem Khaled/Reuters

ХАМАС разместил фотографии остающихся в заложниках 47 израильтян и призвало попрощаться с ними на фоне начала военной операции израильской армии в городе Газа. Снимки опубликованы в Telegram-канале военного крыла палестинского радикального движения «Бригады аль-Кассама».

«Из-за непреклонности (премьер-министра Израиля Биньямина. — «Газета.Ru») Нетаньяху и покорности (начальника генштаба ЦАХАЛ Эяля. — «Газета.Ru») Замира в начале операции в Газе было сделано фото для прощания», — говорится в публикации.

20 сентября постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон рассказал, что премьер-министр страны на предстоящей встрече с американским лидером Дональдом Трампом планирует рассказать о текущих действиях в секторе Газа. По его словам, Нетаньяху сообщит о намерениях по оказанию большего давления, которое, как надеются израильские власти, приведет к освобождению заложников.

18 сентября США в очередной раз заблокировали в Совете Безопасности ООН принятие резолюции, призывающей к прекращению огня в секторе Газа, освобождению удерживаемых лиц и устранению препятствий для доставки гуманитарной помощи населению. Против документа в ходе десятитысячного заседания Совбеза проголосовали только США, остальные 14 членов, включая постоянных (Россия, Китай, Франция и Великобритания), высказались в его поддержку.

Ранее Трамп пригрозил ХАМАС «большими проблемами».

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами