ХАМАС опубликовал «прощальные» фото израильских заложников

ХАМАС разместил фотографии остающихся в заложниках 47 израильтян и призвало попрощаться с ними на фоне начала военной операции израильской армии в городе Газа. Снимки опубликованы в Telegram-канале военного крыла палестинского радикального движения «Бригады аль-Кассама».

«Из-за непреклонности (премьер-министра Израиля Биньямина. — «Газета.Ru») Нетаньяху и покорности (начальника генштаба ЦАХАЛ Эяля. — «Газета.Ru») Замира в начале операции в Газе было сделано фото для прощания», — говорится в публикации.

20 сентября постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон рассказал, что премьер-министр страны на предстоящей встрече с американским лидером Дональдом Трампом планирует рассказать о текущих действиях в секторе Газа. По его словам, Нетаньяху сообщит о намерениях по оказанию большего давления, которое, как надеются израильские власти, приведет к освобождению заложников.

18 сентября США в очередной раз заблокировали в Совете Безопасности ООН принятие резолюции, призывающей к прекращению огня в секторе Газа, освобождению удерживаемых лиц и устранению препятствий для доставки гуманитарной помощи населению. Против документа в ходе десятитысячного заседания Совбеза проголосовали только США, остальные 14 членов, включая постоянных (Россия, Китай, Франция и Великобритания), высказались в его поддержку.

Ранее Трамп пригрозил ХАМАС «большими проблемами».