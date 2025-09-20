Постпред Израиля назвал тему предстоящих переговоров Трампа и Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на предстоящей встрече с американским лидером Дональдом Трампом планирует рассказать о текущих действиях страны в секторе Газа. Об этом сообщил в эфире телеканала Fox News постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон.

«Премьер-министр Нетаньяху представит президенту информацию о том, что мы делаем на земле, каковы наши намерения по оказанию большего давления, которое, как мы надеемся, приведет к освобождению заложников, и тогда мы сможем говорить об окончании этой войны», — уточнил дипломат.

При этом Данон подчеркнул, что Израиль не заинтересован в продолжении конфликта.

До этого США в очередной раз заблокировали в Совете Безопасности ООН принятие резолюции, призывающей к прекращению огня в секторе Газа, освобождению удерживаемых лиц и устранению препятствий для доставки гуманитарной помощи населению. Против документа в ходе десятитысячного заседания Совбеза проголосовали только США, остальные 14 членов, включая постоянных (Россия, Китай, Франция и Великобритания), высказались в его поддержку.

Ранее ЕС приостановил программы поддержки Израиля.