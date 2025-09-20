На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Постпред США в НАТО заявил, что угроза от России «преувеличена»

Постпред США в НАТО Уитакер: угроза России Западу преувеличена
Marta Fiorin/Reuters

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что российская угроза странам Запада преувеличена. Его слова приводит Fox Business.

«Я думаю, что российская угроза иногда преувеличена. Они не добились значительного успеха», — утверждает Уитакер.

По его словам, президент США Дональд Трамп будет продолжать искать рычаги влияния и условия, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров и быть посредником в урегулировании конфликта Москвы и Киева.

15 сентября американский президент Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме выразил уверенность в том, что трехсторонняя встреча по Украине произойдет в ближайшее время. Политик пообещал «относительно скоро» решить вопрос о встрече лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент информации о саммите Россия-США-Украина нет.

Ранее Песков заявил о стремлении Европы помешать урегулированию конфликта на Украине.

