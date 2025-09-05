«Пусть вкладываются в свою оборону»: США сокращают программы военной помощи Европе

Соединенные Штаты намерены постепенно сворачивать программы военной помощи для граничащих с Россией стран Восточной Европы. Тем самым Вашингтон хочет подтолкнуть государства континента к тому, чтобы они больше вкладывались в собственную оборону. Получателями этих средств ранее были в основном Литва, Латвия и Эстония. В Европе к этому шагу отнеслись с тревогой и сейчас пытаются получить от США дополнительные разъяснения.

На прошлой неделе представители Пентагона сообщили европейским дипломатам, что США прекращают финансирование программы по обучению и оснащению вооруженных сил в странах Восточной Европы, которые окажутся на передовой в случае конфликта с Россией. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, расходы на оборонные программы должны быть одобрены конгрессом США, но администрация Дональда Трампа не запрашивала новых средств на эти цели. Ранее одобренные средства будут доступны до конца сентября 2026 года.

Представитель Белого дома заявил FT, что этот шаг соответствует усилиям Трампа по «переоценке и корректировке» иностранной помощи.

Кроме того, важную роль сыграло его «давнее стремление к тому, чтобы Европа взяла на себя больше ответственности за собственную оборону».

Трамп и в самом деле высказывался на эту тему многократно. Минувшим летом на саммите НАТО в Гааге он смог добиться от стран-участниц решения об увеличении расходов на свою оборону до 5% ВВП.

Как отмечает FT, общий бюджет сокращаемой программы превышал $1 млрд, и теперь страны-получатели — Эстония, Латвия и Литва — вероятно, недосчитаются военной помощи на сотни миллионов. Конкретные суммы Пентагон не разглашает. По словам европейского чиновника, который присутствовал на встрече, где было сообщено о сокращениях, «этот шаг был призван побудить более богатые европейские страны выделять больше средств на обеспечение безопасности прифронтовых государств».

Со стороны Европы ясности в этом вопросе нет: пока непонятно, сможет ли финансирование со стороны ЕС восполнить возникшие пробелы.

Под вопросом и финансирование запущенной в 2020 году программы «Балтийская инициатива по безопасности». В прошлом году Конгресс выделил на нее $288 млн, но в этом году дополнительных средств администрация Трампа у Конгресса не запросила.

При этом отдельная программа по финансированию закупок у США дорогостоящей военной техники под сокращения не попала: странам-участницам по-прежнему будут выделяться деньги на приобретение самолетов, кораблей и танков. Из публикации неясно, речь идет о возвратных или невозвратных средствах.

«Мы ничего не финансируем»

С момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом администрация постепенно пересматривает отношение США к размещению войск на своих базах, разбросанных по всему миру, а также стремится к сокращению военного финансирования других стран. В частности, уже заявлялось, что американский контингент в Европе может быть сокращен.

При этом граничащей с Белоруссией Польши, где на ротационной основе находится около 10 тыс. военнослужащих США, это сокращение не коснется.

Вчера на встрече с президентом Каролем Навроцким в Белом доме Трамп вновь подтвердил это. Американский лидер заявил, что он «очень доволен» таким раскладом и добавил, что «мы разместим там больше людей, если они захотят».

В конце августа Трамп сообщил, что США больше не участвуют в финансировании Украины.

«Мы продаем ракеты и военную технику на миллионы, даже на миллиарды долларов представителям НАТО. <...> Таким образом, они финансируют [конфликт на Украине]. Мы ничего не финансируем. Думаю, это важно донести, потому что многие этого не понимают», — объяснил президента США.