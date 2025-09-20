Президент Украины Владимир Зеленский нелегитимен, а значит подписывать с ним документы нет смысла. Так в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник прокомментировал слова украинского лидера о том, что каких-либо документов о завершении конфликта Москвы и Киева может не быть.

Парламентарий подчеркнул, что любые боевые действия заканчиваются подписанием документов. По его словам, Зеленский не является легитимным лидером, а значит любые бумаги, официальные или нет, ничего не значат. Официальные документы подписывать с ним нет смысла, считает Колесник.

«Российский верховный главнокомандующий сам решит, когда закончится конфликт и закрепит это документально со странами, готовыми прекратить боевые действия на Украине, бессмысленный загон украинцев», — констатировал депутат.

До этого Владимир Зеленский отверг «корейский сценарий» завершения конфликта с Россией и заявил, что гарантии безопасности Киеву должны быть предоставлены до завершения боевых действий. По его словам, прекращения огня достаточно для того, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности. Киев не может «тратить время и ждать», когда будет четкий документ о завершении конфликта, указал президент.

