Зеленский отверг «корейский сценарий» завершения конфликта на Украине

Зеленский допустил отсутствие итогового документа о завершении конфликта с РФ
Oleg Petrasyuk/Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отверг «корейский сценарий» завершения конфликта с Россией и заявил, что гарантии безопасности Киеву должны быть предоставлены до завершения боевых действий. Его слова приводит УНИАН.

Главу государства спросили, обсуждается ли «корейский сценарий» завершения конфликта, и может ли быть подписано соглашение о прекращении огня без подписей России и Украины.

«Это могут так риторически говорить, что может быть тот или иной сценарий. Но у нас точно другая история, чем с Кореей. Там речь шла о том, что закончилась война без финального мирного договора. Вот что имелось в виду. И это к разговору о гарантиях безопасности - почему Украине нужны гарантии безопасности. Может так случиться, что не будет финального документа об окончании войны», — сказал Зеленский.

По его словам, прекращения огня достаточно для того, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности. Киев не может «тратить время и ждать», когда будет четкий документ о завершении конфликта, указал президент.

«Никто не рассматривает модель «корейскую», «финскую» или любую другую. Потому что у нас то, что у нас. И никто не знает, что в конце концов будет», — заявил Зеленский.

До этого замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что Киев добивается прогресса в переговорах по формализации юридически обязывающих гарантий безопасности Киеву с Соединенными Штатами и странами Европы.

Ранее в США призвали Зеленского послушать Келлога в одном вопросе.

