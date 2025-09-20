На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совбезе РФ заявили о несамостоятельности Финляндии

Сергей Иванов: Финляндия будет делать в отношении РФ то, что ей скажут
Sergei Grits/AP

После того, как Финляндия стала членом НАТО, она утратила самостоятельность и будет делать то, «что ей скажут», поэтому России стоит укреплять свои границы. Об этом в беседе с ТАСС заявил постоянный член Совета безопасности РФ, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Сама Финляндия ничего решить не может, что ей скажут, то она и будет делать. <...> Нам, конечно, надо думать о мерах по укреплению нашей безопасности на Северо-Западе, это неизбежно. И это для Финляндии тоже не очень хорошо», — сказал Иванов.

Он отметил, что протяженность границы России с Финляндией превышает тысячу километров, и это нельзя не принимать в расчет.

8 сентября первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обвинил Финляндию в создании очага напряженности на российско-финской границе.

Он добавил, что ряд европейских стран противились вступлению финской стороны в НАТО. Они понимали, что это угроза для «гарантий безопасности России».

Ранее Медведев рассказал о расплате финнов за «антироссийскую браваду».

