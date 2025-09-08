Чепа: ответственность за напряженность на границе с Россией лежит на Хельсинки

Ответственность за создание очага напряженности на российско-финской границе полностью лежит на Хельсинки. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, в соответствии с обязанностями члена НАТО Финляндия будет размещать на своей территории оружие против России. Также Хельсинки будут выполнять задачи, которые ставит штаб альянса. Тем самым финская сторона подвергает себя опасности, создавая новые очаги напряженности там, где их никогда не было.

«Эта ответственность целиком и полностью лежит на Финляндии, руководстве страны», — считает парламентарий.

Он добавил, что ряд европейских стран противились вступлению финской стороны в НАТО. Они понимали, что это угроза для «гарантий безопасности России».

До этого замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия должна помнить, что противостояние с Россией может привести к окончательному краху финской государственности.

Ранее Медведев заявил, что Финляндия полностью обрушила отношения с Россией.