Восточная часть Финляндии после разрыва связей с Россией страдает от безработицы. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в колонке, опубликованной на сайте ТАСС.

«Платят за свою антироссийскую браваду финны сполна. <…> Из-за разрыва связей с Россией вся восточная часть страны серьезно страдает от безработицы», — отметил Медведев.

Политик напомнил, что в 2024 году темпы роста экономики Финляндии уменьшились на 0,3% по сравнению с 2023 годом. В свою очередь неопределенность экономических перспектив, как сообщил Медведев, привела к сокращению инвестиций в 2024 году почти на 7%.

«И поделом», — резюмировал политик.

До этого журналист Андрей Ревнивцев заявил, что из европейских стран Финляндия больше всех пострадала от разрыва отношений с Россией. По его словам, крах потерпели экономические, социальные, культурные и даже семейные связи между двумя государствами.

Ревнивцев отметил, что за последний год плата за свет в Финляндии увеличилась почти вдвое, а местные пенсионеры все чаще вынуждены обращаться за бесплатными продуктовыми наборами.

