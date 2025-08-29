На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Канада зафиксировала максимальное со времен коронавируса снижение ВВП

ВВП Канады показал максимальный спад с 2020 года на фоне пошлин США
true
true
true
close
Global Look Press

Канадская экономика сократилась во втором квартале текущего года – падение ВВП составило 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Это наихудший показатель со времен пика пандемии COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно данным статистического управления Канады, ключевым фактором, спровоцировавшим данную негативную динамику, стало снижение экспортной активности и падение инвестиций, вызванные введением Соединенными Штатами импортных пошлин.

«После роста на 0,5% в первом квартале, реальный ВВП продемонстрировал снижение на 0,4% во втором квартале 2025 года», – сообщает канадская статслужба.

Это первое сокращение экономики с третьего квартала 2023 года (когда было зафиксировано падение на 0,1%), и самое значительное снижение со второго квартала 2020 года, когда ВВП обвалился на 11%.

Основной причиной спада послужило существенное уменьшение объема экспортируемых товаров. Так, на фоне введенных США пошлин канадский экспорт снизился на 7,5% во втором квартале 2025 года, тогда как в первом квартале наблюдался рост на 1,4%. Особенно сильно пострадали поставки легковых и грузовых автомобилей (снижение на 24,7%), промышленного оборудования и запчастей (падение на 18,5%), а также туристических услуг (снижение на 11,1%).

Ранее Бразилия начала принимать меры в ответ на пошлины Трампа.

