Политолог оценил угрозы Калининградской области со стороны Дании

Политолог Колчин: угрозы Дании в адрес РФ соответствуют политике НАТО
true
true
true
close
Shutterstock

Политолог Петр Колчин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал угрозы Калининградской области со стороны Дании, в частности, при помощи острова Борнхольм. По мнению эксперта, Копенгаген действует согласно общей стратегии НАТО в Балтийском регионе.

«Борнхольм является важным плацдармом для Дании, на ее восточных рубежах. И размещение там дополнительных сил, конечно же, является агрессивным шагом в сторону России. Но Москва отслеживает все соответствующие риски и укрепляет оборону Калининградской области», — сказал Колчин.

Он добавил, что датские вооруженные силы играют незначительную роль в системе военной инфраструктуры, которая создается в Балтийском регионе.

Накануне посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин сообщил, что Дания использует остров Борнхольм для создания угроз безопасности России, в том числе Калининградской области.

Дипломат рассказал, что недавно Дания приняла решение о развертывании на острове на постоянной основе подразделений ВС страны численностью до полка, а также мобильного наземного противокорабельного комплекса.

Ранее в Госдуме рассказали о «кольце опасности» вокруг Калининградской области.

