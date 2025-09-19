В Госдуме рассказали о «кольце опасности» вокруг Калининградской области

Решение Дании разместить на острове Борнхольм свои вооруженные силы действительно представляет угрозу безопасности для Калининградской области и вписывается в общее желание НАТО создать «кольцо опасности» для России. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Вокруг Калининградской области действительно создается кольцо опасности. Помимо размещения вооружения на острове Борнхольм, военные корабли НАТО постоянно барражируют вдоль границ. Летают не только разведывательные самолеты, но и бомбардировщики. Вокруг границы Калининградской области находится так называемый «пояс защиты» — это двойное кольцо зубов дракона с минными полями. Эскадрильи F-16 находятся в городе Мариямполе, это Литва, и в Мальброке, это Польша. Танковая дивизия находится в 5 километрах от границы калининградской области, в Польше, в городе Бранево», — рассказал депутат.

Кроме того, тот самый остров Борнхольм, где сейчас размещаются военные НАТО, является ключом к прохождению Балтийских проливов Большой Бельт, Малый Бельт и Каттегат, отметил Колесник. Он считает, что НАТО делают все возможное, чтобы «закупорить Россию» в Балтийском море и сделать его внутренним морем НАТО.

«Интересно отметить, что остров Борнхольм находится достаточно близко к месту подрыва Северных потоков. При этом, когда диверсия произошла, никаких укреплений военного присутствия на острове не было произведено, но вот сейчас придумали байку об опасности со стороны России и начали укреплять остров, который раньше был исключительно туристическим», — заключил Колесник.

Посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания приняла решение о развертывании на острове Борнхольм на постоянной основе подразделений ВС страны численностью до полка, а также мобильного наземного противокорабельного комплекса.

Ранее польский чиновник назвал Калининград «центром глушения GPS».