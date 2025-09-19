На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали о «кольце опасности» вокруг Калининградской области

Депутат Колесник: вокруг Калининградской области создается кольцо опасности
true
true
true
close
Hendrik Osula/AP

Решение Дании разместить на острове Борнхольм свои вооруженные силы действительно представляет угрозу безопасности для Калининградской области и вписывается в общее желание НАТО создать «кольцо опасности» для России. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Вокруг Калининградской области действительно создается кольцо опасности. Помимо размещения вооружения на острове Борнхольм, военные корабли НАТО постоянно барражируют вдоль границ. Летают не только разведывательные самолеты, но и бомбардировщики. Вокруг границы Калининградской области находится так называемый «пояс защиты» — это двойное кольцо зубов дракона с минными полями. Эскадрильи F-16 находятся в городе Мариямполе, это Литва, и в Мальброке, это Польша. Танковая дивизия находится в 5 километрах от границы калининградской области, в Польше, в городе Бранево», — рассказал депутат.

Кроме того, тот самый остров Борнхольм, где сейчас размещаются военные НАТО, является ключом к прохождению Балтийских проливов Большой Бельт, Малый Бельт и Каттегат, отметил Колесник. Он считает, что НАТО делают все возможное, чтобы «закупорить Россию» в Балтийском море и сделать его внутренним морем НАТО.

«Интересно отметить, что остров Борнхольм находится достаточно близко к месту подрыва Северных потоков. При этом, когда диверсия произошла, никаких укреплений военного присутствия на острове не было произведено, но вот сейчас придумали байку об опасности со стороны России и начали укреплять остров, который раньше был исключительно туристическим», — заключил Колесник.

Посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания приняла решение о развертывании на острове Борнхольм на постоянной основе подразделений ВС страны численностью до полка, а также мобильного наземного противокорабельного комплекса.

Ранее польский чиновник назвал Калининград «центром глушения GPS».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами