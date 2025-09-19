Дания использует остров Борнхольм для создания угроз безопасности России, в том числе Калининградской области. Об этом газете «Известия» рассказал посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

«Такая враждебная активность Дании, конечно, не остается незамеченной нашей страной», — заявил дипломат.

Он рассказал, что недавно Дания приняла решение о развертывании на острове на постоянной основе подразделений ВС страны численностью до полка, а также мобильного наземного противокорабельного комплекса.

Барбин считает, что милитаризация Борнхольма происходит под выдуманным предлогом.

Накануне датский премьер Метте Фредериксен заявила, что Дания намерена закупать дальнобойное оружие, несмотря на запугивания России.

16 сентября министерство иностранных дел Дании вызвало Барбина из-за инцидента с беспилотными летательными аппаратами в Польше. Во время беседы Барбин отметил, что отказ от консультаций, поспешные обвинения России и наращивание военного присутствия НАТО у российских границ только усиливают напряженность и показывают стремление альянса продолжать конфликт на Украине.

Ранее в МИД РФ назвали авантюрой планы Дании по производству ракетного топлива.