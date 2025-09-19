На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕК рассказали, когда представят новый пакет антироссийских санкций

ЕК: 19-й пакет санкций против России будет представлен в пятницу, 19 сентября
AP

Еврокомиссия (ЕК) представит 19-й пакет антироссийских санкций в пятницу, 19 сентября. Об этом сообщила официальный представитель ЕК Паула Пинью, передает ТАСС.

Сообщается, что в тот же день председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен выступит с официальным объявлением по новому пакету ограничений.

Известно, что Евросоюз рассматривал возможность введения полного запрета на въезд российских туристов. Предполагается, что дополнительные ограничения на выдачу туристических виз будут включены в 19-й пакет антироссийских санкций.

Кроме того, Брюссель разрабатывает новую стратегию, касающуюся выдачи «шенгена» россиянам, и рассматривает возможность ограничения свободы передвижения российских дипломатов. В Москве подчеркнули, что действия ЕС не останутся без ответа.

Большая часть стран ЕС, граничащих с Россией, уже серьезно ограничила выдачу виз. Однако, как писал портал Euractiv, Испания, Италия, Греция, Франция и Венгрия по-прежнему относительно свободно выдают визы россиянам, поскольку «рассчитывают на поток российских туристов летом или в период отпусков».

Ранее Евросоюз обновил рекорд по импорту российского СПГ.

Санкции против России
