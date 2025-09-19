Под лозунгами об отказе от российского газа Европейский союз обновляет максимум по закупкам сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Брайан Макдональд.

»ЕС: «Мы освобождаемся от российского газа!» Также Евросоюз устанавливает рекорд по импорту российского СПГ в 2025 году. «Северный поток» может быть взорван, но корабли все еще пришвартованы, резервуары заполнены, а энергия продолжает течь», — написал он.

По информации Евростата, в I полугодии нынешнего года Европейский союз закупил трубопроводный газ из РФ на €2,9 млрд, а СПГ — на €4,5 млрд. против €3,5 млрд годом ранее.

15 сентября спикер Еврокомиссии Паула Пиньо говорила, что Евросоюз постепенно отказывается от российских энергоресурсов, как того и требовал президент США Дональд Трамп.

Так она отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о том, что США готовы ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены НАТО должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть. Также американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.

Ранее Трамп признался, что неверно оценил стремление Путина к миру.