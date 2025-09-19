На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ обратились к западным странам, поставляющим БПЛА на Украину

МИД РФ: поставляя БПЛА на Украину, Запад становится соучастником ее преступлений
Evgenia Novozhenina/Reuters

Западные страны, продолжая поставлять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на Украину, становятся соучастниками совершаемых ею преступлений. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

Дипломат обратилась к участникам так называемой «дроновой коалиции» по обеспечению украинских войск БПЛА, в которую входят 20 стран. Она отметила, что этим государствам следовало бы обратить внимание на преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые регулярно применяют дроны для атак на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры в регионах РФ.

По словам Захаровой, с июня 2025 года из-за ударов украинских беспилотников по российской территории пострадали 132 человека, включая детей. Из них выжили 116 жителей. Представитель МИД подчеркнула, что бойцы ВСУ целенаправленно атакуют жилые дома, школы, магазины, медицинские учреждения.

«Поставляя беспилотники киевскому режиму, власти этих стран становятся соучастниками совершаемых современными бандеровцами преступлений и несут за это полную ответственность», — отметила дипломат.

Она добавила, что российские власти продолжат регулярно оповещать население об ударах, наносимых ВСУ по территории страны. В том числе это касается атак с применением БПЛА.

Ранее Трамп высказался об инциденте с дронами, которые 10 сентября упали на территории Польши.

