Трамп прокомментировал историю с беспилотниками в Польше

Трамп: будем надеяться, что БПЛА попали в Польшу, так как были выведены из строя
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что предполагаемые российские беспилотники попали в воздушное пространство Польши из-за потери контроля над ними. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

«Вероятно, они были выведены из строя. <...> Будем надеяться на это», — сказал американский президент.

Ранее Трамп заявил, что БПЛА не стоило находиться близко к Польше. Он также добавил, что не планирует никого защищать на фоне этого инцидента.

В ночь на 10 сентября Польша сообщила о нарушении воздушного пространства страны более 20 беспилотниками, несколько из них были сбиты. Польский премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия специально направила дроны в Польшу, об этом же сказал президент Украины Владимир Зеленский.

В Белоруссии заявили, что БПЛА заблудились из-за радиоэлектронной борьбы.

Ранее НАТО запустило «Восточного стража» после прилета БПЛА в Польше.

