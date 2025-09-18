На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британия хочет применить «мягкую силу», чтобы убедить Трампа надавить на Путина

CNN: Британия использует мягкую силу, чтобы убедить Трампа надавить на Россию
Andrew Caballero-Reynolds/Reuters

Великобритания намерена использовать «мягкую силу», чтобы убедить президента США Дональда Трампа оказать давление на Россию по вопросу решения на Украине. Об этом сообщает CNN.

«На фоне пышности и помпезности государственного визита на этой неделе вопрос Украины выделяется как сфера, которая станет проверкой способности легендарной «мягкой силы» Великобритании убедить Трампа усилить давление на президента России Владимира Путина», — сообщает телеканал.

Как пишет CNN, некоторые европейские чиновники надеются, что «наступление с помощью очарования» сможет привить Трампу новое понимание долгой истории роли США в обеспечении европейской безопасности.

17 сентября президент США Дональд Трамп вместе с супругой прибыл в Лондон. По данным агентства Reuters, в рамках визита американского лидера между странами будут заключены соглашения по сотрудничеству в области науки, технологий и гражданской ядерной энергетики на общую сумму свыше $10 млрд.

Ранее Трамп посмеялся над шуткой короля Карла III про меч.

