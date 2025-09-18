Британия хочет применить «мягкую силу», чтобы убедить Трампа надавить на Путина

CNN: Британия использует мягкую силу, чтобы убедить Трампа надавить на Россию

Великобритания намерена использовать «мягкую силу», чтобы убедить президента США Дональда Трампа оказать давление на Россию по вопросу решения на Украине. Об этом сообщает CNN.

«На фоне пышности и помпезности государственного визита на этой неделе вопрос Украины выделяется как сфера, которая станет проверкой способности легендарной «мягкой силы» Великобритании убедить Трампа усилить давление на президента России Владимира Путина», — сообщает телеканал.

Как пишет CNN, некоторые европейские чиновники надеются, что «наступление с помощью очарования» сможет привить Трампу новое понимание долгой истории роли США в обеспечении европейской безопасности.

17 сентября президент США Дональд Трамп вместе с супругой прибыл в Лондон. По данным агентства Reuters, в рамках визита американского лидера между странами будут заключены соглашения по сотрудничеству в области науки, технологий и гражданской ядерной энергетики на общую сумму свыше $10 млрд.

Ранее Трамп посмеялся над шуткой короля Карла III про меч.