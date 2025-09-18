Заявление спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о том, что Россия якобы «терпит поражение» на Украине, не выдерживает никакой критики. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Две недели назад (главком ВСУ Александр Сырский – «Газета.Ru») заявил, что прямо сейчас Россия численно превосходит Украину и имеет преимущество в живой силе три к одному по всей линии соприкосновения. Таким образом, положение Украины становится отчаянным», — подчеркнул он.

Келлог 15 сентября заявил, что, если бы Россия одерживала победу в украинском конфликте, ее войска уже находились бы в Киеве и Одессе, а правительство страны было бы смещено.

Келлог считает, что Россия терпит поражение в украинском конфликте, поскольку потери российской стороны «колоссальны», а на фронт отправляются «танки из музеев». Он также отметил, что, по его оценке, продвижение российских войск происходит медленными темпами.

В конце августа он выразил надежду на то, что следующий день независимости Украины, который отмечается 24 августа, пройдет в мирное время.

Ранее в США заявили, что Путин «тычет большим пальцем в глаз НАТО».