В Париже начались столкновения протестующих с полицейскими

Le Figaro: в Париже у метро начались столкновения протестующих и полиции
В Париже у станции метро «Вольтер» начались столкновения участников протестных акций с сотрудниками полиции. Об этом сообщает газета Le Figaro.

«По данным нашего корреспондента Амори Кутансе-Первенкьера, в районе станции метро «Вольтер» в Париже нарастает напряженность. На улице Седен начинается противостояние между полицией и примерно сотней людей в черном, которые бросают в них предметы с бульвара Вольтер», — говорится в материале.

По данным журналистов, полиция применила слезоточивый газ.

18 сентября во Франции зарегистрировали 230 протестных акций. Днем участники заблокировали 95 объектов.

10 сентября во Франции проходили масштабные акции протеста под лозунгом «Заблокируем все». Они проводились на фоне недовольства населения страны мерами жесткой экономии, предложенными правительством страны.

Ранее протестующие в Париже потребовали отставки Макрона.

