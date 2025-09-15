На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван главный покупатель российского газа в Евросоюзе

РИА Новости: Бельгия в июле стала основным в ЕС покупателем газа у России
Shutterstock

Бельгия в июле стала основным покупателем российского газа среди стран ЕС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Согласно данным, бельгийские импортеры в июле закупили у России газа на €329,9 млн против €147,3 млн месяцем ранее. Агентство пишет, что такой рост импорта наблюдается в Бельгии впервые с апреля 2023 года, что сделало страну главным покупателем российского газа среди стран Евросоюза.

Второй в списке оказалась Венгрия, несмотря на то, что импорт в этой стране сократился почти на 18% — до €183,5 млн. Франция уменьшила закупки газа из РФ на 5% — до €172,5 млн.

В то же время Греция резко нарастила спрос, купив в июле газа у России на треть больше, чем в июне, и доведя закупки до максимальных с февраля €110,7 млн. Также за месяц немного увеличился импорт российского газа в Нидерландах — до €83,7 млн в июле, против €81,6 млн в июне.

До этого сообщалось, что в июле Евросоюз заплатил минимальную с 1999 года сумму за российский трубопроводный газ. Согласно данным Евростата, в сумме ЕС импортировал российский трубопроводный газ и сжиженный природный газ (СПГ) на сумму €995 млн. При этом трубопроводного газа было закуплено на €338 млн, что стало минимумом с осени 1999 года. Отмечается, что сегодня российский трубопроводный газ поступает в Европу только по газопроводу «Турецкий поток».

Ранее в Евросоюзе озвучили сроки отказа от российского газа.

