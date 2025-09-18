На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал тех, кто сменит нынешнюю власть

Путин призвал выдвигать участников СВО на руководящие посты
true
true
true

Президент России Владимир Путин, говоря о выдвижении участников специальной военной операции (СВО) на руководящие посты, заявил, что «это будет наша смена». Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Это будет наша смена. Об этом мы должны подумать. И спасибо вам, что вы выдвигаете таких людей», — заявил российский лидер во время встречи с лидерами политических партий в Госдуме.

До этого Владимир Путин назвал участников специальной военной операции на Украине прямыми наследниками всех защитников Отечества. Глава государства подчеркнул, что сегодня они также сражаются за будущее России, как это делали люди во время Великой Отечественной войны.

Президент также заявлял, что помощь участникам СВО и их семьям — это не «модное направление», а дань со стороны государства. Он добавил, что внимание к бойцам спецоперации должно быть на постоянной основе, поскольку эти люди встали на защиту родину.

Ранее Путин высказался о негативном опыте России в СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами