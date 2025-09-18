Путин назвал тех, кто сменит нынешнюю власть

Президент России Владимир Путин, говоря о выдвижении участников специальной военной операции (СВО) на руководящие посты, заявил, что «это будет наша смена». Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Это будет наша смена. Об этом мы должны подумать. И спасибо вам, что вы выдвигаете таких людей», — заявил российский лидер во время встречи с лидерами политических партий в Госдуме.

До этого Владимир Путин назвал участников специальной военной операции на Украине прямыми наследниками всех защитников Отечества. Глава государства подчеркнул, что сегодня они также сражаются за будущее России, как это делали люди во время Великой Отечественной войны.

Президент также заявлял, что помощь участникам СВО и их семьям — это не «модное направление», а дань со стороны государства. Он добавил, что внимание к бойцам спецоперации должно быть на постоянной основе, поскольку эти люди встали на защиту родину.

Ранее Путин высказался о негативном опыте России в СВО.