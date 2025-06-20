Путин высказался о негативном опыте России в СВО

Путин заявил, что Россия будет учитывать негативный опыт в зоне СВО

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что при развитии оборонно-промышленного комплекса Москва будет учитывать негативный опыт, полученный в зоне специальной военной операции (СВО).

Глава государства отметил, что дешевые беспилотники «стали эффективным средством поражения дорогостоящей техники». По его словам, такой опыт «также пойдет в копилку».

Также Путин заявил, что в настоящее время России следует уходить от деления компаний на гражданские и занятые в сфере оборонной промышленности.

1 июня украинские войска провели операцию под кодовым названием «Паутина», атаковав с помощью беспилотников аэродромы в пяти российских регионах. Целями стали объекты в Рязанской, Иркутской, Амурской, Ивановской и Мурманской областях. По ним были запущены FPV-дроны с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Кремль рассмотрит предложение наградить водителей, которые предпринимали попытки предотвратить атаку вылетавших из фур украинских беспилотных летательных аппаратов, если такое предложение поступит.

Ранее Путин заявил о необходимости создания новой модели развития.