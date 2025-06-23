Путин назвал участников СВО наследниками защитников Отечества

Участники специальной военной операции (СВО) являются прямыми наследниками всех защитников Отечества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов, пишет РИА Новости.

«Ваша служба начинается в год 80-летия великой Победы. Сегодня мы также сражаемся за наше будущее. И участники СВО, все наши воины — это прямые наследники героев Великой Отечественной, всех поколений защитников тысячелетней России», - сказал Путин.

19 июня Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума призвал Украину как можно скорее возобновить переговоры, указав, что Москва «готова решать по стамбульским принципам», предложенным в 2022 году. Он отметил, что условия тогда были намного мягче, чем сейчас, и предупредил, что, если Киев будет медлить, «ситуация может измениться в худшую для них сторону».

Российский лидер также вновь подтвердил, что цель СВО в демилитаризации Украины, то есть в устранении угрозы возможности ударов по России в будущем. Он подчеркнул, что задача — не просто завершить конфликт сейчас, но найти перспективное решение, исключающее повторение подобных ситуаций.

Ранее Путин высказался о негативном опыте России в СВО.