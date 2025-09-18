На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму назвали поведение Пугачевой предательством России

Константинов счел поведение Пугачевой предательством России
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что считает поведение певицы Аллы Пугачевой предательством России.

«У каждого человека есть выбор, но моральный облик этого человека нам понятен. Для меня она и ее творчество не существуют, не могу слушать ее песни. В чистом виде ее поведение — это предательство», — подчеркнул он.

Константинов отметил, что человек проявляется во время испытаний.

«Может, она и была этим предателем, но в мирное время мы не замечали этого», — предположил глава крымского парламента.

По его словам, в свое время страна много дала Пугачевой, в том числе славу и власть в шоу-бизнесе. Константинов добавил, что «печально наблюдать этот полный отрыв от реальности и неадекватную оценку происходящего».

10 сентября журналистка Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) выпустила интервью с Пугачевой. В ходе беседы певица, среди прочего, назвала Джохара Дудаева «порядочным и интеллигентным» человеком.

После этого организация «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» направила петицию к президенту России Владимиру Путину с требованием лишить ее звания народной артистки.

Ранее в Госдуме оценили идею Киркорова изучать песни Пугачевой в школах.

