Пашинян прокомментировал ликвидацию изображения Арарата со штампов

Ликвидация изображения горы Арарат со штампов о въезде и выезде из Армении — это не требование Турции. Об этом в ходе брифинга с журналистами, трансляцию которого ведет Armenpress, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Глава правительства отметил, что это было сделано для того, чтобы «поставить Армению на правильную аэродинамику и укрепить государственность республики».

17 сентября бывший посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что власти Армении могут убрать изображение горы Арарат с герба страны.

14 сентября соучредитель армянской партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян сообщил, что правительство Армении решило убрать со штампов о пересечении границы гору Арарат, находящуюся на территории Турции. Теперь на штампе будут только детали о пункте пропуска, где происходит пересечение границы Армении.

Гора Арарат находится на территории Турции, являясь национальным символом в Армении. Секретарь парламентской фракции правящей партии «Гражданский договор» Артур Ованнисян отметил, что никакое действие Армении не должно посылать соседним странам опасных сигналов.

