В Армении решили убрать Арарат с визовых штампов

Правительство Армении решило убрать со штампов о пересечении границы гору Арарат, находящуюся на территории Турции. Об этом заявил соучредитель армянской партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Можно было бы убрать слово «Армения» [со штампа]? Они этого не сделали», — написал он.

По словам Аракеляна, решение приняли 11 сентября. Теперь на штампе будут только детали о пункте пропуска, где происходит пересечение границы Армении.

До этого канал CNN Turk со ссылкой на дипломатический источник также сообщил, что в ближайшее время состоится первая встреча делегаций Турции и Армении по вопросу открытия границ. Две страны впервые проведут межделегационные встречи. На них могут принять решения по нормализации двусторонних отношений, отмечал телеканал CNN.

В августе лидеры Армении, Азербайджана и США подписали в Вашингтоне совместную декларацию, которая, в числе прочего, предусматривает открытие Зангезурского коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Трамп перепутал Армению с Албанией.