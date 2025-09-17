Польша депортирует украинца, который запустил дрон над резиденцией президента

Власти Польши депортируют гражданина Украины, который запустил дрон над дворцом Бельведер в Варшаве, это одна из резиденций президента страны. Об этом сообщает местная радиостанция RMF 24.

«Гражданину Украины, пилотировавшему дрон над резиденцией президента и правительственными зданиями в Варшаве, предъявлены обвинения в нарушении Закона об авиации», — говорится в сообщении.

Прокуратура направила в Пограничную службу ходатайство о выдворении 21-летнего мужчины из страны. Было принято решение о его депортации. Украинца доставят на пограничный переход, где он должен будет пересечь границу.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали около 20 дронов. На этом фоне в воздух были подняты истребители стран — членов НАТО, также в республике временно закрыли несколько аэропортов. Глава польского правительства Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной», обвинив Москву в провокации.

После инцидента несколько стран НАТО вызвали послов РФ в МИД. К примеру, 12 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о вызове российского дипломата в ведомство.

Ранее в России назвали «инцидент с дронами» в Польше провокацией Зеленского.