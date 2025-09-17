Путин отметил развитие партнерства с Индией

Президент России Владимир Путин отметил успешное развитие российско-индийского стратегического партнерства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Выражено удовлетворение нынешним успешным развитием российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, в укрепление которого Нарендра Моди вносит большой личный вклад», — говорится в заявлении.

Отмечается, что лидеры также обсудили подготовку визита Путина в Индию в декабре текущего года.

В среду, 17 сентября, состоялся телефонный разговор Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

1 сентября на переговорах с президентом России на полях саммита ШОС премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что ему всегда приятно встречаться с Владимиром Путиным, он ждет его визита в Индию в декабре 2025 года. Во время встречи Моди также заявил, что тесное сотрудничество Нью-Дели с Москвой имеет большое значение для обеспечения глобальной стабильности и процветания. По его словам, РФ и Индия всегда шли вперед плечом к плечу.

