В Венгрии отказались перестать закупать нефть из России

Министр Бока: отказ от нефти из РФ разрушит энергетическую безопасность Венгрии
Shutterstock

Власти Венгрии не согласились отказаться от закупок нефти из России, поскольку альтернатив этому варианту нет и отказ разрушит венгерскую энергетическую безопасность. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, передает РИА Новости.

«Венгрия всегда выступала за диверсификацию и маршрутов, и источников поставок. Но для этого нам нужны альтернативы», — заявил он.

По словам министра, на данный момент жизнеспособных альтернатив нет. Он подчеркнул, что обсуждать снижение зависимости от российского топлива нет смысла, потому что это создаст проблемы с обеспечением безопасности поставок. Бока добавил, что венгерская сторона не будет ставить под угрозу свою безопасность.

До этого спикер Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что Евросоюз постепенно отказывается от российских энергоресурсов, как того и требовал президент США Дональд Трамп.

Так она отреагировала на слова американского лидера о том, что США готовы ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены НАТО должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть. Также американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.

Ранее в Кремле оценили слова Трампа об окончании терпения в отношении Путина.

