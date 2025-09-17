Власти сектора Газа обвинили Израиль в ударах по детской больнице

Израиль нанес удары по детской больнице «Аль-Рантиси» в сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения в анклаве.

«Министерство здравоохранения осуждает преступление, связанное с обстрелом израильской оккупационной армией детской больницы Аль-Рантиси поздно вечером вчера (16 сентября. — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Утверждается, что обстреливались верхние этажи больницы, трижды с интервалом в несколько минут.

В больнице находились 80 пациентов, получающих лечение по разным специальностям, а также четыре ребенка в отделении интенсивной терапии и восемь новорожденных в отделении интенсивной терапии, уточнили в министерстве.

Отмечается, что в результате обстрела 40 пациентов покинули медучреждение в поисках безопасных мест, 40 пациентов остались на месте, 12 — в отделении интенсивной терапии. Также в больнице продолжают присматривать за пациентами 30 медиков и врачей.

16 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к расширению наземного наступления в городе Газа в рамках операции «Колесницы Гидеона II». Одновременно независимая международная комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. В тот же день глава МИД ЕС Кая Каллас потребовала от Израиля прекратить операцию в городе Газа под угрозой «тяжелых последствий».

Ранее Израиль уничтожил мечеть XIII века в секторе Газа.